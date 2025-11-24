Muğla'da Yaşlı Adam Otomobiline Çarptı, Sürücü Kaçtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı bir adam yaralanırken, sürücünün ise olay yerinden hızla kaçtığı öne sürüldü.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama plakası alınamayan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam savrularak yere düşerken, araç sürücüsü de iddiaya göre kazanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın ardından kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA