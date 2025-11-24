Haberler

Muğla'da Yaşlı Adam Otomobiline Çarptı, Sürücü Kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı adam yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşlı bir adam yaralanırken, sürücünün ise olay yerinden hızla kaçtığı öne sürüldü.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama plakası alınamayan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam savrularak yere düşerken, araç sürücüsü de iddiaya göre kazanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın ardından kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.