Muğla'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay Ambarcı Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Niyazi Akbulut'a (70) iki gündür oğlu ulaşamayınca ev sahibinden yardım istedi. Ev sahibi ve muhtar eve girdiklerinde Akbulut'u yerde yatar vaziyette bularak, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - MUĞLA