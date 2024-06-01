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Muğla'da yasa dışı göçmenleri taşıyan tekne yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için bindikleri yelkenli teknenin motor arızası yapması sonrası 38 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için bindikleri yelkenli teknenin motor arızası yapması sonrası 38 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yelkenli tekne içerisindeki 38 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. Teknede bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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