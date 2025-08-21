Muğla'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar 3,5 saattir devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 6 uçak ile havadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
