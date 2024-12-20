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Muğla'da Yangın Felaketi: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'da Yangın Felaketi: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumanları gören mahalleli müdahalede bulundu ancak Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çift alevler arasında kaldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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