Muğla'da yağmur sebebiyle zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçların fren yapamaması sonucu 6 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA