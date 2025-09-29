Muğla'da Yağışlar Zincirleme Kazalara Neden Oldu

. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu sabah saatlerinde etkili olan yağış, yaklaşık 20 kazaya yol açtı. İlginç bir tesadüf zinciri de yaşandı; muhabirin geçirdiği kazaya haber için giden muhabir de kaza yaptı.

Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, cadde ve kavşakları kaygan hale getirerek yaklaşık 20 kazaya neden oldu. Bu sırada ilginç bir tesadüf zinciri yaşandı; habere giderken kaza yapan muhabirin haberini yapmak için yola çıkan diğer bir muhabir de aynı şekilde kaza yaptı.

Ajansların, gazetelerin ve muhabirlerin telefonları yağmurun başlamasından kısa süre sonra peş peşe kaza ihbarlarıyla çalmaya başladı. İHA muhabiri Mustafa Altar Zeyhan bu sıralarda başka bir habere ulaşmak için motosiklet ile yola çıktı. Zeyhan, kısa bir süre sonra yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Zeyhan, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bu haberi alan İHA Muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, meslektaşının kazasını haberleştirmek için motosikletiyle kaza yerine giderken Adliye Kavşağı'nda kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Her iki muhabirin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA