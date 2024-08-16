Muğla'da Valiz İçerisinde Silah Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yeni Otogar'da gerçekleştirilen rutin güvenlik kontrolleri sırasında bir şahıs tarafından valiz içerisinde geçirilmek istenen silah X-Ray cihazına takıldı. Ruhsatsız silaha el konulurken şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; rutin güvenlik kontrollerini yapan görevliler G.D. isimli şahsın geçirmek istediği valizin içerisinde bir silah tespit etti. Şahsı durduran ve valize de müsadere eden özel güvenlik görevlileri durumu polise ihbar etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde valiz içerisinde, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan kahverengi kabzalı bir tabanca ve şarjöründe 9mm çapında 7 adet fişek olduğunu belirledi.

Ruhsatsız silah güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ettiği bildirildi. - MUĞLA