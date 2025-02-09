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Muğla'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Seminer Düzenlendi

Muğla'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Seminer Düzenlendi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Menteşe ve Fethiye'de düzenlediği seminerlerle farkındalık oluşturmayı hedefledi. 210 kişiye yönelik yapılan seminerlerde, UYUMA Mobil Uygulaması ve NARVAS projesi tanıtıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Menteşe'de Muğla Erkek Öğrenci Yurdu ve Fethiye'de KYK Yurdu olmak üzere toplam 210 kişiye yönelik gerçekleştirilen seminerlere yurt çalışanları ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli katıldı. Seminer kapsamında, UYUMA Mobil Uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak katılımcılara uyuşturucuyla mücadelede erken ihbarın ve bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları UYUMA uygulaması üzerinden şüpheli durumları bildirmeye davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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