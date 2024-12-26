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Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli tutuklandı. Aramalarda 5 kg Skunk, 2 kg kokain ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan üç ayrı arama kaydı bulunan E.A.Y. isimli şahıs ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen R.A. isimli şahısların Fethiye İlçesi Pazaryeri ve Kayaköy Mahallelerindeki ikametlerinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada; 5 kilogram Skunk uyuşturucu madde, 2 kilogram kokain uyuşturucu madde, 95 adet sentetik hap, 2 gram Extasia hap, 3 gram taş kokain, 5 gram macun esrar, hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 150 adet uyuşturucu satmak için kullanılan kilitli poşet, 6 litre esrar yetiştirmek için kullanılan gübre, 3 adet iklimlendirme için kullanılan mekanik zaman saati, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 58 adet tabanca fişeği, kısa namlulu ruhsatsız pompalı tve ruhsatsız av tüfeği, 135 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği ve 18 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda E.A.Y. ve R.A. isimli şüpheliler yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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