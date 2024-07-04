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Muğla'da Uyuşturucu Ticaretinden Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı

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Muğla'da 12 yıl 6 ay uyuşturucu ticaretinden kesinleştirilmiş hapis ceza bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muğla'da 12 yıl 6 ay uyuşturucu ticaretinden kesinleştirilmiş hapis ceza bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.C.A. (30) isimli şahıs, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Yakalanan A.C.A. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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