Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama' suçundan 12 yıl, 26 ay, 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan S.T. Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.T. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk teslim edildi. - MUĞLA