Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele: 12 Operasyon Düzenlendi

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele: 12 Operasyon Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, son iki günde düzenlediği 12 ayrı operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu. Elde edilenler arasında metamfetamin, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca bulunurken, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından son iki günde gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ticaretine yönelik 12 ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9,3 gram metamfetamin, 91 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 5 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 12 şahıs "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem gördü. Adli kontrol şartıyla 2 kişi serbest bırakıldı, 12 kişi hakkında da adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı yürütülen mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Venom 3 ne zaman çıkacak? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.