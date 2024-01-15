Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 16 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda, 248,84 gram esrar maddesi, 1,66 gam Metamfetamin maddesi, 4,60 gram Kokain, 2 gram Skunk, 172 Adet Sentetik Ecza, kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 28 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs tutuklandı. - MUĞLA