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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 9 kilogram 646 gram esrar maddesi, 39 kök kenevir ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda, 9 kilogram 646 Gram esrar maddesi, 39 kök kenevir, hassas terazi, uyuşturucu suçundan elde edildiği düşünülen 7 bin 255 Euro, 180 Dolar, 90 Sterlin, 61 bin 685 TL para, 50 gram altın, 5 adet çeyrek altın, 4 adet yarım altın, 3 adet altın kolye, 3 adet altın küpe ele geçirildi.

2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan işlemleri devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kenevir Muğla Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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