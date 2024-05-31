Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda, 9 kilogram 646 Gram esrar maddesi, 39 kök kenevir, hassas terazi, uyuşturucu suçundan elde edildiği düşünülen 7 bin 255 Euro, 180 Dolar, 90 Sterlin, 61 bin 685 TL para, 50 gram altın, 5 adet çeyrek altın, 4 adet yarım altın, 3 adet altın kolye, 3 adet altın küpe ele geçirildi.

2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan işlemleri devam ettiği açıklandı. - MUĞLA