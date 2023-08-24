Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın 9 ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Datça, Milas, Menteşe, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 28 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 66 gram kubar esrar, 5 gram reçine esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri, 87 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.