Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın 4 ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 11 - 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bodrum, Milas, Fethiye ve Seydikemer İlçelerinde düzenlenen 18 operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 428 gram kubar esrar, 5 gram reçine esrar, 2 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 1 extacy ve 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MUĞLA