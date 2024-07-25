Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda Ortaca'da M.A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpekleri 'Azot' ve 'Etil' ile birlikte şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 3.025 gram skunk esrar maddesi, 25 gram skunk tohumu, 5 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA