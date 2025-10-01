Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Denizli yolu uygulama noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında durdurduğu araçtan çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen iki şüphelinin bulunduğu araç Denizli yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 19,5 gram sentetik kannabinoid, 35 adet sentetik ecza, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 17 gram sıvı madde, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bir şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
