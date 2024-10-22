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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yatağan ve Marmaris'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk esrar, 56 adet extacy hap ve daha fazlası ele geçirildi. Operasyon sonrası adli işlemler başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ve Marmaris İlçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uyuşturucu madde arama köpekleri 'Etil' ve 'Arya' ile birlikte operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 15 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk esrar maddesi, 56 adet extacy hap, 6 adet kenevir tohumu, tabanca, 39 adet fişek, 2)adet bong, 2 adet esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 350 TL para ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetler ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Marmaris Güvenlik Yatağan 3-sayfa Sağlık Hukuk

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