Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Madde Ele Geçirildi
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve NARKO ekipleri, Milas'taki bir evde gerçekleştirdikleri aramada yaklaşık 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve NARKO ekipleri ve narkotik köpeği Çiko tarafından Milas'ta bir evde yapılan aramada yaklaşık 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas ilçesinde bir ikamette narkotik köpeği 'Çiko' ile yapılan aramada, 5 kilo 938 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - MUĞLA