Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 50 gram Metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Menteşe ilçesinde 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda; 50 gram Metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA