Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yasadışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesinde ikamet eden N.K. ve E.E.'nin yasadışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin N.K. ve E.E.'nin ikametinde ve arazilerinde yaptıkları aramada 55 kök kenevir bitkisi, 420 gram kubar esrar maddesi ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K. ve E.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA