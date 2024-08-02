Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, O.Y. isimli şahsın il dışından Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisinin alındı. Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Güvercinlik yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan O.Y. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, üç paket halinde nargile tütünü ile kaplanmış halde 600 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli O.Y. ile yapılan mülakatta uyuşturucu maddeyi Bodrum'da ikamet eden G.F. isimli şahsa getirdiği bilgisini alınması üzerine otobüs terminalinde yapılan operasyon ile G.F. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şahısla ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA