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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 3 kilo 250 gram esrar, 20 gram kokain, 19 gram metamfetamin, 14 gram Skunk, 9 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 14 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Milas, Bodrum, Fethiye, Menteşe, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

YapılanYoperasyonlarda ; 3 kilo 250 gram esrar, 20 gram kokain, 19 gram metamfetamin, 14 gram Skunk, 9 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

14 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bir şüpheli hakkında adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken 13 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Operasyon Muğla 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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