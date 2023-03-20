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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Muğla'da ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bodrum, Menteşe, Milas, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüphelilerin ve ev iş yerlerinde yapılan aramada, 400 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 60 ecstasy, 10 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 235 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla 3. Sayfa Haberler

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