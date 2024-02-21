Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, B.S. isimli şahsın il dışından Yatağan İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpekleri "Dem" ve "Etil" ile birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Jandarma ekipleri tarafından 2 bin 945 gram skunk esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyon ile ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemleri başlatıldı. - MUĞLA