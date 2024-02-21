Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Güncelleme:

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda 2 bin 945 gram skunk esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, B.S. isimli şahsın il dışından Yatağan İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpekleri "Dem" ve "Etil" ile birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Jandarma ekipleri tarafından 2 bin 945 gram skunk esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyon ile ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemleri başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yatağan Muğla Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title