Muğla'da Uyuşturucu Operasyonlarında Çok Sayıda Ele Geçirme

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonlarında Çok Sayıda Ele Geçirme
Muğla Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve suçtan elde edilen para ile altın ele geçirdi. 17 kişi uyuşturucu kullanmaktan, 13 kişi ise imal ve satmaktan adli işlem gördü.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda; 24 bin 152 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 9 gram skunk, 8 gram kokain, 5 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 61 bin 510 TL, 5 Euro, 17 gram altın ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli uyuşturucu kullanma suçundan, 13 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve satmak suçundan adli işlem gördü. Ayrıca 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
