Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 ayrı operasyonda toplam 80,7 gram kokain ve 105 adet sentetik ecza ele geçirdi. İki kişi tutuklanırken, dört kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda; 80,7 gram kokain maddesi, 105 adet sentetik ecza, 30 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA