Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Gözaltı ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda; 80,7 gram kokain maddesi, 105 adet sentetik ecza, 30 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA