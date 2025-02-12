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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 5 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, skunk ve bonzai bulunuyor. 4 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla genelinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 38,1 gram metamfetamin, 3,7 gram skunk, 1,6 gram esrar, 0,4 gram kokain, 4 adet kağıda emdirilmiş Bonzai maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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