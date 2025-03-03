Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Gözaltı ve 6 Tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 17 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 72,1 gram sentetik kanabinoid, 5,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve 48 adet sentetik ecza ele geçirildi. 8 kişiye uyuşturucu ticareti, 15 kişiye ise kullanım ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 72,1 gram sentetik kanabinoid, 5,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 4 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL para ele geçirildi.
Operasyon sonucu 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 17 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA