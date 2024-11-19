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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 15 Gözaltı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 15 operasyonda 50 gram skunk, 14 gram metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi. 12 kişi uyuşturucu ticareti, 4 kişi ise kullanmak suçundan adli işleme tabi tutuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Muğla genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlene operasyonlarda, 50,3 gram skunk maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 14 gram metamfetamin maddesi, 105 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ele geçirildi.

12 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 13 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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