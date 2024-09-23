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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Gözaltı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 5 şahsa uyuşturucu ticareti, 9 şahsa ise kullanma suçundan işlem yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında değişik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyonda; 313 gram esrar maddesi, 18,5 gram metamfetamin maddesi, 36 adet sentetik ecza, 12 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 9 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan, adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 10 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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