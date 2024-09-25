Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Kilo Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 4 operasyonda 1 kilo esrar, 141 gram skunk ve 2 ecstasy maddesi ele geçirdi. 7 kişi uyuşturucu ticareti, 2 kişi ise kullanım suçundan gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu tacirlerine düzenlediği 4 ayrı operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonlarda 1 kilo esrar maddesi, 141 gram skunk maddesi, 2 adet ecstasy maddesi, ele geçirildi. 7 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 6 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA