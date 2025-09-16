Muğla'da Uyuşturucu ile Mücadele: 131 Operasyon ve 19 Tutuklama

Muğla'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 01-15 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde zehir tacirlerine yönelik toplam 131 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 618 gram skunk, 141 gram metamfetamin, 321 gram kokain, 2 kilo 616 gram esrar, 536 adet sentetik ecza, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir, 101 gram sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 2 adet LSD sentetik bonzai ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 100 TL bulundu.

Yapılan adli işlemler sonucunda; 33 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şahıs hakkında Yasadışı Ekim, 122 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA