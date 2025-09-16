Muğla'da Uyuşturucu ile Mücadele: 131 Operasyon ve 19 Tutuklama
Muğla'da jandarma ve emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 131 operasyon yapılarak çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 33 şahıs uyuşturucu ticareti, 3 şahıs yasadışı ekim suçlarından işlem görürken, 19 kişi tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 01-15 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde zehir tacirlerine yönelik toplam 131 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 618 gram skunk, 141 gram metamfetamin, 321 gram kokain, 2 kilo 616 gram esrar, 536 adet sentetik ecza, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir, 101 gram sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 2 adet LSD sentetik bonzai ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 100 TL bulundu.
Yapılan adli işlemler sonucunda; 33 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şahıs hakkında Yasadışı Ekim, 122 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA