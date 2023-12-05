Muğla'da Unutulan Tava Yangına Neden Oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde ocakta unutulan tava yangına neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın Muğla'nın Milas ilçesindeki Hacıilyas Mahallesi, Menteşe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki ocakta unutulan bir tavadan başlayan yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - MUĞLA