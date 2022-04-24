3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi'nde ailesi evde gözden kaybolan oğulları 2 yaşındaki Selim Çetinkaya'nın evin penceresinden düştüğünü fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa