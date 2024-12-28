Muğla'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması Tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması, Muğla il merkezi ve ilçelerde 88 ekip ve 336 personelin katılımıyla tamamlandı.

Uygulama kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 4 bin 035 şahıs sorgulandı. Ayrıca, 117 umuma açık iş yeri, 44 metruk bina ve 56 park/bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerin sonucunda, aranan 14 şahıs yakalanırken, 6 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 145 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların toplumda güvenliği artırmayı ve halkın huzurunu sağlamayı amaçladığını belirtti. Uygulamanın düzenli aralıklarla gerçekleştirileceği ve toplumun güvenliği için kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MUĞLA