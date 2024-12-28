Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Muğla'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması Tamamlandı

Muğla'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında Muğla'da 4 bin 035 şahıs sorgulandı, 14 aranan şahıs yakalandı ve 6 gram esrar ele geçirildi. Uygulamanın amacı toplumda güvenliği artırmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması, Muğla il merkezi ve ilçelerde 88 ekip ve 336 personelin katılımıyla tamamlandı.

Uygulama kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 4 bin 035 şahıs sorgulandı. Ayrıca, 117 umuma açık iş yeri, 44 metruk bina ve 56 park/bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerin sonucunda, aranan 14 şahıs yakalanırken, 6 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 145 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların toplumda güvenliği artırmayı ve halkın huzurunu sağlamayı amaçladığını belirtti. Uygulamanın düzenli aralıklarla gerçekleştirileceği ve toplumun güvenliği için kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.