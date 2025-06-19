İçişleri Bakanlığı tarafından Muğla'da "Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından güvenlik toplantısına ilişkin yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Orgeneral Sayın Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin, Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi Sayın İdris Akbıyık ile İl Emniyet Müdürlerimizin, İl Jandarma Komutanlarımızın ve İl Kültür ve Turizm Müdürlerimizin katılımıyla Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Muğla'da yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'da tele-konferans yöntemiyle katıldı" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda alınan kararlardan bahsedilen açıklamada, "Turizm güvenliği konusunda yapılacak denetimler, ilgili mülki idare amirleri koordinasyonunda, denetleme ve yetki sorumluluğu olan kurumlar tarafından üst düzey iş birliği ve eşgüdüm ile yapılacaktır. İlgili Mülki İdare Amirleri başkanlığında, turizm sektörü temsilcileri, yerel yönetimler, kolluk birimleri ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla; il ve ilçelerde düzenli koordinasyon toplantısı yapılacaktır. Yapılan toplantı ve denetim sonuçları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Masaj, hamam, spa, güzellik salonlarının hassasiyetle denetlenmesine devam edilecektir. Turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak, gerekli tedbirler alınacaktır. Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimlerin artırılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Kaçak ve sahte alkol konusunda denetimler artırılacaktır. Kaçak ve sahte alkol arzının engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütülecektir" denildi.

Yapılan denetimlerin sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağı vurgulanan açıklamada, "Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri daha da artırılacaktır. Tekerrür eden ihlaller halinde uygulanacak cezalar kademeli olarak yükseltilecektir. 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmaması ve 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmemesi konusunda tesislerin denetimlerine devam edilecektir. Aykırı davranışlarda bulunan tesislere adli ve idari işlem uygulanacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, ihbarlara yapılan işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacaktır. Mülki idare amirleri ve kolluk birimlerimizce alınacak tüm tedbirler, hakkaniyet, adillik, ölçülülük kuralları çerçevesinde nezaketli ve kararlı bir şekilde alınacaktır. Tedbir ve uygulamalar esnasında turistlerin rahatsız edilmemesi konusuna azami dikkat edilecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA