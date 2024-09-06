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Muğla'da Tur Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

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Muğla'da geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen tur kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Denizlili kadın eczacı, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'da geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen tur kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Denizlili kadın eczacı, 55 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz 13 Temmuz'da meydana gelen kazada; Denizli'den Muğla'ya günübirlik geziye giden kafileyi taşıyan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ne ulaştığında frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkmış, 3 araç ve 1 ikamete çarparak durabilmişti. Can pazarının yaşandığı ve 34 kişinin yaralandığı kazada; 11 yaşındaki Melisa Gültekin olay yerinde, 65 yaşındaki sürücü Mehmet Doğu kaldırıldığı özel hastanede, 57 yaşındaki eşi Necla Doğu ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Denizlili ailelerin faciaya dönüşen tur gezisinin ardından Denizli'ye bugün yeni bir acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan ve 55 gündür yoğun bakımda tedavisi süren 49 yaşındaki eczacı Sabiha Özsoy'un sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetmesiyle, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sabiha Özsoy'un cenazesinin bugün Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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