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Muğla'da Traktörle Çekilen Teknenin Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Traktörle Çekilen Teknenin Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktörle çekilen teknenin römorkuna çıkmaya çalışan bir kişi, dengesini kaybederek düştü ve römorkun tekerleği altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Gündüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörle çekilen teknenin römorkundan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye ilçesi Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 48 GZ 480 plakalı traktör ile çekilen teknenin römorkuna çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (38), dengesini kaybederek yere düştü. Römorkun tekerleği altında kalan adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından traktör sürücüsü G.G. gözaltına alınırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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