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Muğla'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlada çalışırken traktörün devrilmesi sonucu Neşet Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Neşet Kaya (59) hayatını kaybetti.

Olay, Yatağan ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki Neşet Kaya, tarlada çalıştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan traktör bir anda devrildi. Talihsiz adam traktörün altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kaya'yı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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