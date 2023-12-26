Muğla'da traktör kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'nden Yaka Mahallesi istikametine seyir halinde ola traktör iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle yolun altına devrildi. Yaşanan kazada sürücü 72 yaşındaki Yaşar Şalmaz traktörün altında kaldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şalmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şalmaz'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA