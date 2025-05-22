Muğla'da Traktör Devrildi: İki Yaralı

Muğla'da Traktör Devrildi: İki Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ormanlık alana devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak ormanlık alana devrilen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Demirciler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. idaresindeki traktör, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada sürücü E.D. ile yolcu konumundaki Y.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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