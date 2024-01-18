Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Yatağan-Menteşe Karayolu üzeri Akçaova mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe konutları bölgesinde rampa çıkışında bekleme yapan A.O.'nun yönetimindeki 48 KJ 929 plakalı araca, E.K. idaresindeki 06 VM 158 plakalı araç çarparak kaçtı. Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu konumunda bulunan Filiz Erdem Ülgen ve araç sürücüsü A.O. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Filiz Erdem Ülgen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Ülgen'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan E.K. kazadan kısa bir süre sonra aracı ile Denizli istikametine giderken Gazeller Jandarma Karakol ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA