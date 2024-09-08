Üye Girişi
Haberler

Muğla'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karaköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Avni (59) yönetimindeki 48 E 8309 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Avni'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Avni'nin cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Seydikemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? GS Esenler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Cübbeli Ahmet boğazını kim sıktı, saldırgan yakalandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?
title