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Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan Nazife Altaş hayatını kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Nazife Altaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan Nazife Altaş hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli yolu üzerindeki Kötekli kavşağında 3 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 48 AK 999 plakalı otomobil ile 06 CPD 925 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. ve yolcu konumundaki Nazife Altaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nazife Altaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili ekiplerin soruşturması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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