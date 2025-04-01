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Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Araçta Bulunamadı

Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Araçta Bulunamadı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan aracın sürücüsü kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde ve çevresinde sürücüye ulaşamayınca geniş çaplı bir arama başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde Muğla-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, olay yerinde bulunamayan araç sürücüsü her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 34 RE 5823 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, aracın içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmadığını fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü tespit etmek ve bulmak için geniş çapta bir araştırma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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