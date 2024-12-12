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Muğla'da Trafik Kazası: Otomobil TIR'a Çarptı

Muğla'da Trafik Kazası: Otomobil TIR'a Çarptı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücü hafif yaralı olarak kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarında park halindeki bir TIR'a çarptı. Kaza sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, 20 AAY 537 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı şahıs ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden alınan bilgilere göre, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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