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Muğla'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ateşgöz, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ateşgöz yönetimindeki 07 AEA 309 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi savruldu. Motosikletten düşen Ateşgöz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ateşgöz'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ateşgöz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateşgöz'ün ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Menteşe trafik Kaza

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